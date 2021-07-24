Варшава, , 03:10 — REGNUM Польское министерство обороны оперативно удалило сообщение с высказыванием главы ведомства Мариуша Блащака, который 23 июля пообещал разместить танки «Абрамс» в России и Белоруссии. Об этом сообщило издание «Gazeta.pl».

Танк «Абрамс» (сс) DVIDSHUB

Блащак заявил, что защитить Польшу от «российской агрессии» помогут американские танки «Абрамс». Для этого он предложил размещать технику на брестском и смоленском направлениях, в равнинах. Публикация этой реплики в Twitter польского минобороны вызвала массу усмешек со стороны пользователей социальной сети, поэтому была оперативно удалена.

Бывший польский министр обороны Томаш Семоняк, сохранивший скриншот с записью, заявил, что Блащак действительно говорил о территориях России и Белоруссии.

Напомним, Блащак комментировал сообщения о закупке 250 американских танков «Абрамс» в версии M1A2 SEPv3 более чем за $23 млрд. Столь внушительное усиление, по его мнению, способно снизить риск нападения на страну со стороны внешнего агрессора.

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