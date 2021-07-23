Манила, 24 июля, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на территории Филиппин, сообщает филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

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По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от города Калатаган в провинции Батангас, расположенной к югу от филиппинской столицы Манилы. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 116 километров. Институт отмечает, что землетрясение является тектоническим и не способно вызвать разрушений. Однако жителей провинции предупредили об опасности появления афтершоков.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в провинции Лампунг в Индонезии. Отмечалось, что эпицентр сейсмособытия находился в 10 километрах от Танггамуса. По предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.