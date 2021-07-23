Москва, 24 июля, 2021, 01:39 — ИА Регнум. Авиакомпании с 24 июля смогут выполнять рейсы в Чехию и Францию, а также увеличить число рейсов в другие страны, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В аэропорту

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Полёты в Париж и Ниццу будут осуществляться из Москвы с частотой четыре рейса в неделю, а также из Санкт-Петербурга с частотой два рейса в неделю. Авиасообщение Москва — Прага возобновится с частотой четыре рейса в неделю.

С 24 увеличится число регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. Некоторые рейсы будут доступны для вылета из региональных аэропортов в России.

Оперативный штаб рекомендовал гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса с конца марта 2020 года. После этого, в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах, правительство РФ начало возобновлять полеты за рубеж.