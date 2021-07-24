Тегеран, 24 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. 23 июля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи получил вторую дозу вакцины против COVID-19 иранского производства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Ранее 25 июня аятолле Али Хаменеи была введена первая доза иранской вакцины КОВИран Барекат. Вторая инъекция была проведена успешно, сообщается на официальном сайте Верховного лидера Исламской Республики.

Министерство здравоохранения Ирана объявило, что 7 339 804 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса, при этом 2 334 317 человек получили вторую дозу вакцины против COVID-19.

Информационное агентство IRNA также сообщило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) по стране возросло до 88 063, причем по меньшей мере 226 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.