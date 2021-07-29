Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о предоставлении гражданам РФ земельных участков для создания семейных поместий и семейных поселений внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Гектар Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициативой предлагает предоставлять гражданам РФ земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, по такому же упрощенному порядку, который установлен для «дальневосточного гектара», для создания ими семейных поместий.

Участки предоставляются бесплатно, следует из документа. Размер участка составляет «не менее одного гектара». Перечень регионов, где можно оформить «семейный гектар» установит правительство РФ.

«Деятельность гражданина и членов его семьи по ведению на таком земельном участке хозяйства осуществляется ради создания более благоприятной среды обитания для своих детей, внуков и правнуков, что крайне актуально в период распространения в мире различных вирусных инфекций. Приоритет при ведении такого хозяйства отдается значению земли как природному объекту, охраняемому в качестве важнейшей составной части природы и используемому в интересах нынешних и будущих поколений», — отмечают парламентарии.

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