Таллин, 23 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Руководство Таллинской Кесклиннаской Русской гимназии (ТКРГ) прислало родителям учеников письмо по электронной почте, в котором призывает их вакцинировать против коронавируса детей, начиная с 12-летнего возраста. Об этом сообщил портал delfi.ee.

NIAID Вакцинация

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«Вакцинация полезна ученикам с 12-летнего возраста. Двойная вакцина: первая вакцина, должна быть сделана за 30 дней до начала нового учебного года, то есть не позднее второго августа, вторая вакцина — в сентябре 2021 года. Одиночная вакцина должна быть сделана не позднее 16 августа 2021 года», — говорится в электронном письме, которым располагает редакция.

В случае отказа от вакцинации школьника гимназия обещает обеспечить его обучение в 2021—2022 учебном году в домашних условиях.

«Учителя ТКРГ вакцинированы или переболели коронавирусом COVID-19 на 100%», — сообщило руководство гимназии.

Особо подчеркивается, что вопрос допуска невакцинированных учеников к учебному процессу в ТКРГ будет решать педсовет и попечительский совет гимназии 30 августа нынешнего года.