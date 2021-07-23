Санкт-Петербург, 23 июля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Петербурге за четыре дня от предприятий и вузов поступили заявки на вакцинацию от коронавирусной инфекции более 15 тыс. мигрантов. Их планируется привить вакциной «Спутник Лайт». Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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Напомним, президент России Владимир Путин поручил привить мигрантов, которые находятся на территории страны. В Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма начало сбор заявок от работодателей и учебных заведений города на вакцинацию иностранных граждан, которые работают и учатся в Петербурге.

«За четыре рабочих дня запросы на вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» поступили более чем от 400 организаций, а количество иностранцев, желающих привиться, превысило 15 тыс. человек», — рассказали в Смольном.

Кроме того, по многочисленным просьбам крупных работодателей и высших учебных заведений сбор заявок продлен до 30 июля 2021 года включительно.

В связи с большим количеством запросов комитет по развитию туризма подключил к этой работе круглосуточные телефоны Контактного центра: 8(812)324−03−03, 8(800)222−88−12.

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