Рига, 23 июля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. С декабря 2020 года по середину июля нынешнего года в Латвии выплачено более 600 млн евро разных ковид-пособий. Об этом сообщило rus.lsm.lv со ссылкой на генерального директора Службы госдоходов страны Иеву Яунземе.

Евро

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Она отметила, что 160,5 млн евро — это пособия по простою и субсидии на зарплаты (для не полностью занятых сотрудников), а 457 млн евро — гранты предприятиям на оборотные средства.

Яунзене заявила, что некоторые из получающих пособия решили, что можно не возвращаться к трудовой деятельности: «Что касается тех, кто еще сейчас требовали пособия. Я не уверена, что они будут экономически дееспособными. Они семь месяцев получали пособия и думают, что это будет вечно».

Нежелание возвращаться к работе таких лиц глава службы госдоходов объяснила размерами госпособия.

Даже если доход человека до локдауна в августе-октябре 2020 года составлял хоть один евро, он может рассчитывать на 500 евро в месяц.

Она добавила, что многие из тех, кто уклонялся от уплаты налогов, сейчас благодаря пособию резко увеличили свои доходы: «У нас довольно много случаев, когда человек до того получал 30 евро за год, а сейчас за три месяца — 1 500».

Яунземе возмущена тем, что такие ковид-«бездельники» продолжают существовать в то время, когда предприятия страны все больше нуждаются в рабочих руках: «Многие предприятия нуждаются в рабочей силе. У нас уже почти 17 000 человек семь месяцев на пособиях. Таких, кто от 5 до 7 месяцев, — около 30 тысяч. Полгода люди не идут на работу и живут на пособие. Наверное, всё-таки надо искать другие варианты».