Токио, 23 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В в столице Японии Токио началась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. В них примут участие около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран. Не смотря на карантинные отграничения по коронавирусу, это весьма яркое и запоминающееся событие, которое сопровождается салютом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Petr Kratochvil Символ Олимпийских игр

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что если для российской команды одобрили аббревиатуру ROC, значит, это обязывает её «дополнительно стараться всех побеждать».

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Бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков пожелал российским спортсменам завоевать как можно больше побед.

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