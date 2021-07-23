Сидней, Австралия, 23 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Выступая в ходе пресс-конференции 23 июля, премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян заявила, что вспышка «Дельта"-варианта коронавируса в штате в настоящее время является национальной чрезвычайной ситуацией, а ее правительству необходима новая стратегия по массовой иммунизации от COVID-19, чтобы остановить распространение коронавируса на рабочих местах. Об этом 23 июля написала газета The Sydney Morning Herald.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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"Несмотря на то, что в районе Большого Сиднея на несколько недель был введен локдаун, число случаев заболевания остается неизменно высоким: в пятницу (23 июля — прим. ИА REGNUM) было сообщено о 136 новых случаях заражения, — это самый высокий ежедневный показатель с начала текущей вспышки», — говорится в статье.

«Представители министерства здравоохранения заявляют, что в пригородах на юго-западе Сиднея одни из самых низких показателей вакцинации в штате, несмотря на то, что эти районы находятся в эпицентре обострения эпидемии в городе. Главный санитарный врач Керри Чант заявил, что правительству в настоящее время необходимо провести массовую вакцинацию основной части трудоустроенных, до которых очередь на получение вакцины еще не дошла, поскольку уровень заражения повышается на рабочих местах», — подчеркивают журналисты.