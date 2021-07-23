Канберра, 23 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Некоторые ограничения, введенные в Сиднее из-за пандемии коронавируса, могут продлиться до октября, предупредила в ходе пресс-конференции премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян, поскольку регион по-прежнему продолжает бороться с нарастающим кризисом, вызванным распространением «Дельта"-варианта SARS-CoV-2. Об этом 23 июля сообщил новостной портал news.com.au.

Сидней

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Премьер-министр подчеркнула, что к концу октября большая часть населения штата должна быть вакцинирована, что означает, что люди смогут «жить более свободно после этого».

Для наращивания темпов иммунизации от COVID-19 в октябре вакцина Pfizer станет доступной всем жителям штата моложе 40.

Бережиклян также отметила, что практически со 100-процентной долей вероятности, локдаун в Сиднее, истекающий 30 июля, будет продлен.