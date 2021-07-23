Москва, 23 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Решением Центробанка России 23 июля 2021 года лишен лицензии АО «Руна-Банк», которое занимало 308-е место по размеру активов в России. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежала компания.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Отзыв лицензии регулятор мотивировал тем, что с 2019 года банк был убыточным и работал в условиях корпоративного конфликта. Помимо этого, АО нарушало профильное законодательство, использовало бизнес-модель с низкой эффективностью и было вовлечено «в проведение непрозрачных операций электронной коммерции».

Банк был учрежден в январе 1995 года. Главой правления является Александр Арифов, главой совета директоров — Сергей Борисов, которому в банке на 2019 год принадлежало более 36,5% акций.

По открытым данным, Сергей Борисов ранее занимал пост исполнительного директора в АКБ «Экспресс-кредит».

По данным на июнь 2019 года также среди акционеров были четыре физлица, наибольшая доля — 36,5% — у Марины Беляевой.

Размер страховой ответственности «Руна-Банка» перед кредиторами оценивается в 813 млн рублей. Выплаты вкладчикам начнут не позднее 6 августа 2021 года.

Арбитраж Москвы на 3 сентября 2021 года назначил заседание по иску акционера Сергея Можаева (доля — 19,7%). Он требует признания «недействительным вопроса, поставленного на голосование повестки собрания акционеров АО «Руна-Банк» от 16 июня 2021 года: «Погасить убыток за 2020 финансовый год в размере 27 395 354 руб. 34 коп. за счет нераспределённой прибыли прошлых лет».