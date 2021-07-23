Москва, 23 июля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В связи с открытием в Токио XXXII летних Олимпийских игр первый заместитель председателя Госдумы, бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков пожелал российским спортсменам завоевать как можно больше побед. Корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

Department for Communities and Local Government Олимпийские игры

«Для каждого спортсмена олимпиада — это главное событие в жизни и сегодня, несмотря на все трудности и ограничения, начинаются Олимпийские игры в Токио. И хотя на стадионах в Японии не будет наших болельщиков уверен, что вся страна у телевизоров будет переживать за наших олимпийцев.

У нас замечательная команда. Желаю нашим спортсменам завоевать в честной борьбе как можно больше побед. И пусть весь мир наслаждается музыкой великого российского композитора Чайковского».

Как сообщало ИА REGNUM, XXXII летние Олимпийские игры будут проходить с 23 июля по 8 августа 2021 года в столице Японии Токио. В них примут участие около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.