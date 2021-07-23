Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Вывода войск США из Ирака не будет, поскольку американского командование планирует провести лишь перетасовку сил, сообщает Responsible Statecraft.

Так, 22 июля такие издания, как Politico и the Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и Ираке сообщили о том, что американские войска покинут Ирак к концу нынешнего года. Однако о завершении миссии США в Ираке было объявлено еще в апреле.

В действительности же, как сообщает Politico, боевые части, которые предполагается вывести, будут передислоцированы в другое место, а им на смену придет небоевой персонал, который останется в Ираке «на неопределенный срок» для обеспечения «материально-технической и консультативной поддержки».

Как сообщил Wall Street Journal один анонимный официальный представитель США, это решение «на самом деле не является числовой корректировкой, а скорее функциональным разъяснением того, что будут делать военные».

В Ираке находится около 2,5 тыс. американских военнослужащих, возглавляющих международную коалицию против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).