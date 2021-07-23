Санкт-Петербург, 23 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге наблюдается устойчивый тренд на снижение распространения коронавирусной инфекции. Об этом 23 июля сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

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По его словам, количество госпитализаций уменьшается. Только за вчерашний день, 22 июля, в стационары госпитализировано 446 взрослых пациентов, а за четверг неделей ранее, 15 июля, было 677 пациентов.

«Если сравнивать нынешний семидневный интервал с предыдущей неделей — снижение составит 16,6 процента. При сравнении двухнедельных интервалов цифры еще более значительны — 36,2 процента», — заметил Лисовец.

В июле темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге значительно выросли. Лидерами в процентном отношении являются Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы города. На прошлой неделе привито 107 577 человек.

«Однако даже нынешних достаточно высоких темпов вакцинации пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы. Коронавирусная инфекция никуда не ушла, поэтому крайне важно привиться тем, кто этого еще не сделал», — подытожил чиновник.

Напомним, всего с начала массовой вакцинации в городе на Неве привилось 1 227 496человек, из них 860 638полностью завершили цикл вакцинации. Первично ревакцинированы 586 человека, из них за последние сутки — 65 человек.