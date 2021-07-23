Скопье, 23 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В управлении по гидрометеорологическим работам Северной Македонии 22 июля сообщили, что с воскресенья, 25 июля, в стране ожидается повышение температуры до 40 градусов Цельсия.

74.mchs.gov.ru Жара

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в понедельник температура будет колебаться от 31 до 38 градусов, пик жары — 39 градусов — будет достигнут в среду, 28 июля. На средние показатели температура вернется уже в четверг.

За это лето это уже вторая волна высоких температур в стране. Ранее ИА REGNUM сообщало о торнадо в Северной Македонии.