Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Американский законодатель стремится представить президенту США Джо Байден возможность с помощью силы добиться отправки гуманитарной помощи на Кубу, что будет включать в себя создание некой безопасной от официальных властей островного государства зоны, об этом сообщает The American Conservative.

С инициативой внести на рассмотрение законодателей совместную резолюцию, которая бы давала Байдену возможность задействовать имеющиеся у него как у президента США военные полномочия для доставки гуманитарной помощи на Кубу на фоне обостряющихся там протестов, выступил член палаты представителей от штата Восточная Вирджиния Алекс Муни. Как следует из текста документа, с которым ознакомилось издание, «разрешение на использование вооруженных сил против Кубы для обеспечения доставки гуманитарной помощи» преследует три конкретные цели: «обеспечение доставки гуманитарной помощи народу Кубы, включая, помимо прочего, еды, воды и медикаментов», «создание безопасной зоны на Кубе, чтобы кубинский народ мог бы безопасно получать гуманитарную помощь», а также «предотвращение разворовывания гуманитарной помощи кубинским правительством или его силами».

«Конгрессмен не вносил на рассмотрение никаких законодательных актов, касающихся Кубы. Если он все же внесет тот или иной закон, мы будем рады прокомментировать это. Наша администрация не комментирует гипотетические законодательные шаги», — заявили в администрации Муни.

Кроме того, республиканцы в конгрессе также провели несколько виртуальных встреч, посвященные тому, как реагировать на протесты на Кубе, и приглашали на них представителей крупных корпораций. Электронные письма, также оказавшиеся в распоряжении The American Conservative, показывают, что сотрудник офиса сенатора Рика Скотта координировал встречу 19 июля с членами конгресса и представителями Amazon, Facebook, Google, Verizon и торговой ассоциации CTIA.

По информации источников, сенаторы разговаривали с компаниями из Кремниевой долины, чтобы узнать, что технически осуществимо для получения доступа в интернет на Кубе.

«Если народ Кубы увидит активную поддержку со стороны Соединенных Штатов, а мир увидит зверства, происходящие в этой стране, тем в большей степени мы подготовим свержение режима», — подчеркнул помощник одного из сенаторов.

Издание обратилось в офис Скотта за комментариями, но не получило ответа к моменту публикации этой статьи.