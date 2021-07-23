Вашингтон, 23 июля 2021, 09:01 — REGNUM Американский законодатель стремится представить президенту США Джо Байден возможность с помощью силы добиться отправки гуманитарной помощи на Кубу, что будет включать в себя создание некой безопасной от официальных властей островного государства зоны, об этом сообщает The American Conservative.
С инициативой внести на рассмотрение законодателей совместную резолюцию, которая бы давала Байдену возможность задействовать имеющиеся у него как у президента США военные полномочия для доставки гуманитарной помощи на Кубу на фоне обостряющихся там протестов, выступил член палаты представителей от штата Восточная Вирджиния Алекс Муни. Как следует из текста документа, с которым ознакомилось издание, «разрешение на использование вооруженных сил против Кубы для обеспечения доставки гуманитарной помощи» преследует три конкретные цели: «обеспечение доставки гуманитарной помощи народу Кубы, включая, помимо прочего, еды, воды и медикаментов», «создание безопасной зоны на Кубе, чтобы кубинский народ мог бы безопасно получать гуманитарную помощь», а также «предотвращение разворовывания гуманитарной помощи кубинским правительством или его силами».
Кроме того, республиканцы в конгрессе также провели несколько виртуальных встреч, посвященные тому, как реагировать на протесты на Кубе, и приглашали на них представителей крупных корпораций. Электронные письма, также оказавшиеся в распоряжении The American Conservative, показывают, что сотрудник офиса сенатора Рика Скотта координировал встречу 19 июля с членами конгресса и представителями Amazon, Facebook, Google, Verizon и торговой ассоциации CTIA.
По информации источников, сенаторы разговаривали с компаниями из Кремниевой долины, чтобы узнать, что технически осуществимо для получения доступа в интернет на Кубе.
Издание обратилось в офис Скотта за комментариями, но не получило ответа к моменту публикации этой статьи.