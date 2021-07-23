ЕС готов тратить €100 млрд в год на климат в развивающихся странах
Брюссель, 23 июля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Министры окружающей среды ЕС на неформальной встрече в словенском Брдо-при-Кранью обсудили климатическую конференцию ООН COP26, которая состоится в Глазго в ноябре 2021 года. Об этом сообщает информационное агентство EURACTIV 22 июля 2021 года.
Министр окружающей среды Словении Андрей Визяк сказал, что во вторник, 20 июля 2021 года, в формате дискуссии был проведен анализ текущей климатической ситуации, достигнутого прогресса в этой сфере и того, что еще предстоит сделать перед конференцией.
Визяк, который председательствовал на встрече, охарактеризовал переговоры, а также презентацию президента конференции COP26 Алока Шармы как исключительно полезные.
На пресс-конференции, состоявшейся после заседания министров, Визякназвал четыре основные цели конференции COP26 по достижению прогресса в международных переговорах: смягчение последствий изменения климата, адаптация к изменению климата, финансы и сотрудничество.
По словам Визяка, министры крайне серьезно обсуждали пакет законопроектов под названием Fitfor 55.
Он отметил исключительную роль ЕС как глобального лидера, пообещавшего «сделать все, что в егосилах», для достижения конкретных результатов во время проведения конференции.
Он также считает, что к моменту начала конференции в Глазго все международные мероприятия должны использоваться для подготовки международных партнеров ЕС к этому глобальному соглашению.
Одним из таких мероприятий станет встреча в Неаполе 22 июля 2021 года министров окружающей среды G20, которых Визяк призвал принять все меры для ограничения глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия.
Алок Шарма считает саммит в Глазго ключевым моментом для всего мира. Он добавил, что ЕС с его дипломатическим мастерством будет ключом к достижению этой цели. Он похвалил Словению за то, что она подала пример, опубликовав долгосрочную стратегию, в которой она обязуется достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
В ходе сегодняшних дебатов Алок Шарма призвал страны-доноры увеличить свои обязательства по финансированию климатической повестки к 2025 году. Он хотел бы, чтобы в преддверии конференции эти страны дали чёткий план того, как достичь цели в $100 млрд ежегодного вклада развитых стран в климатические мероприятия развивающихся стран.
Шарма пригласил Визяка на крупную министерскую встречу в Лондоне на этой неделе, цель которой — более подробно установить, какой результат конференции в Глазго на самом деле требуется.