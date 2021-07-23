Брюссель, 23 июля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Министры окружающей среды ЕС на неформальной встрече в словенском Брдо-при-Кранью обсудили климатическую конференцию ООН COP26, которая состоится в Глазго в ноябре 2021 года. Об этом сообщает информационное агентство EURACTIV 22 июля 2021 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парижское соглашение по климату

Министр окружающей среды Словении Андрей Визяк сказал, что во вторник, 20 июля 2021 года, в формате дискуссии был проведен анализ текущей климатической ситуации, достигнутого прогресса в этой сфере и того, что еще предстоит сделать перед конференцией.

Визяк, который председательствовал на встрече, охарактеризовал переговоры, а также презентацию президента конференции COP26 Алока Шармы как исключительно полезные.

На пресс-конференции, состоявшейся после заседания министров, Визякназвал четыре основные цели конференции COP26 по достижению прогресса в международных переговорах: смягчение последствий изменения климата, адаптация к изменению климата, финансы и сотрудничество.

По словам Визяка, министры крайне серьезно обсуждали пакет законопроектов под названием Fitfor 55.

« В центре внимания политики ЕС определенно будут глобальные цели в области смягчения последствий изменения климата, а также обязательства по финансированию соответствующих мероприятий и усиление политики адаптации к изменению климата », — сказал Визяк.

Он отметил исключительную роль ЕС как глобального лидера, пообещавшего «сделать все, что в егосилах», для достижения конкретных результатов во время проведения конференции.

« Мы все согласны с тем, что, с одной стороны, необходимо завершить сборник правил Парижского соглашения по климату, а с другой стороны, необходимо будет начать обсуждение финансовых обязательств на период после 2025 года, учитывая глобальную ситуацию и т. д. », — сказал он, призывая к повышению климатических целей на всех уровнях.

Он также считает, что к моменту начала конференции в Глазго все международные мероприятия должны использоваться для подготовки международных партнеров ЕС к этому глобальному соглашению.

Одним из таких мероприятий станет встреча в Неаполе 22 июля 2021 года министров окружающей среды G20, которых Визяк призвал принять все меры для ограничения глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия.

« Все эти мероприятия представляют собой ценную базу для обмена мнениями между сторонами Парижского соглашения на политическом и экспертном уровнях, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться наилучшего результата в Глазго », — заявил Визяк.

Алок Шарма считает саммит в Глазго ключевым моментом для всего мира. Он добавил, что ЕС с его дипломатическим мастерством будет ключом к достижению этой цели. Он похвалил Словению за то, что она подала пример, опубликовав долгосрочную стратегию, в которой она обязуется достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

В ходе сегодняшних дебатов Алок Шарма призвал страны-доноры увеличить свои обязательства по финансированию климатической повестки к 2025 году. Он хотел бы, чтобы в преддверии конференции эти страны дали чёткий план того, как достичь цели в $100 млрд ежегодного вклада развитых стран в климатические мероприятия развивающихся стран.

Шарма пригласил Визяка на крупную министерскую встречу в Лондоне на этой неделе, цель которой — более подробно установить, какой результат конференции в Глазго на самом деле требуется.