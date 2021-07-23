Веллингтон, 23 июля, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии решили отменить перемещения между страной и Австралией без прохождения обязательного карантина из-за ухудшения обстановки с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

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Теперь гражданам Австралии вновь придется соблюдать карантин при въезде в Новую Зеландию. По словам главы новозеландского правительства Джасинды Ардерн, соответствующая мера будет действовать на протяжении восьми недель. Также в течение ближайшей недели всем, кто возвращается в Новую Зеландию из Австралии, будет необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекцией перед вылетом.

Как сообщало ИА REGNUM, за 22 июля в Новой Зеландии выявили 19 зараженных коронавирусом среди прибывших из-за границы людей. В настоящее время на новозеландской территории числится 80 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2499 носителей SARS-CoV-2.