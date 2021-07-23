Манила, 23 июля, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Случаи локального распространения штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 подтвердил департамент здравоохранения Филиппин, сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"Вспышки заболевания штаммом «Дельта» связаны с другими местными очагами распространения инфекции, следовательно, это свидетельствует о его локальном распространении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к 23 июля на Филиппинах подтвердили уже 47 случаев заражения такой разновидностью коронавируса. Восемь пациентов находятся в медучреждениях, еще трое с болезнью не справились и скончались.

Ведомство уточняет, что первые случаи заражения штаммом «Дельта» были зафиксированы среди людей, прибывших на Филиппины из-за границы. Однако теперь инфицированных этой разновидностью выявляют в различных регионах страны, включая филиппинскую столицу Манилу.