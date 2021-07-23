Сан-Сальвадор, 23 июля, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Генпрокуратура Сальвадора выдала ордер на задержание экс-президента страны Сальвадора Санчеса Серена по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям, сообщает пресс-служба ведомства.

Герб Сальвадора

«Генеральная прокуратура постановила задержать десять бывших госслужащих правительства Маурисио Фунеса по подозрению в отмывании денежных средств и незаконном обогащении путем растрат госсредств в период с 2009 по 2014 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в список подлежащих аресту лиц входят девять министров и вице-министров, а также экс-президент республики Сальвадор Санчес Серен. При этом сам бывший глава государства находится за пределами Сальвадора. Их подозревают в отмывании денег и хищении средств. Общий ущерб для государства оценивается в $351 млн.