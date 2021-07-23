Сеул, 23 июля, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1630 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 1574 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Сутками ранее в Южной Корее выявили рекордное с начала пандемии число носителей SARS-CoV-2 — 1842 человека. Власти связывают рекордный рост заболеваемости COVID-19 со стремительным распространением штамма коронавируса «Дельта». При этом с 7 июля в республике ежедневно выявляют свыше тысячи зараженных новым коронавирусом.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-Cov-2 в Южной Корее достигло 185 733. Также за минувшие сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2066 человек.