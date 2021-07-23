Нью-Йорк, США, 23 июля, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Аналитики международного рейтингового агентства Moody’s включили в группу стран с наибольшими экономическими потерями из-за пандемии COVID-19 Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис, Перу.

Агентство Moody's minval.az

В докладе агентства говорится, что названные страны, вероятно, потеряют более 8% своего ВВП от докризисного уровня, поскольку их доходы зависят от отдельных секторов, таких как туризм.

Две другие группы стран — это те, у которых прогнозный ВВП недотягивает 2−8% до докризисного уровня, и наименее пострадавшие экономики, в которых спад составит не более 2%.

Наименее пострадавшими Moody’s назвало США, Китай и большинство стран Западной Европы.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по темпу роста валового внутреннего продукта США в 2021 году с 4,6% до рекордных 7%.