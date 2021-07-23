Тегеран, , 08:43 — REGNUM 22 июля президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул необходимость уважать право людей протестовать против суровых условий жизни, вызванных «сквозняками и мощной жарой». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В телефонном разговоре президент Рухани приказал генерал-губернатору провинции Хузестан Кассему Сулеймани Даштаки использовать все, что в его силах, для мобилизации средств с целью скорейшего решения проблем, с которыми сталкиваются люди, проживающие в юго-западной провинции.

Он выслушал доклад чиновника о ситуации в провинции и мерах, принятых для решения недавних проблем, и отметил, что людям очень тяжело переносить нехватку воды при такой высокой температуре, как 50 градусов, поэтому люди имеют право протестовать против сложившейся ситуации.

Президент заверил «добрых, терпеливых и жизнерадостных жителей провинции» в том, что его правительство слышит их голос и протесты, делая все возможное, чтобы в скорейшие сроки решить проблему нехватки воды.

Он отметил, что нынешние проблемы связаны с беспрецедентной засухой в стране и накоплением оставшихся проблем прошлых лет.