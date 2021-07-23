Тегеран, , 08:51 — REGNUM 22 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что многосторонность является единственной адекватной реакцией на серьезные глобальные кризисы, отметив, что, хотя многие правительства признают это, мировому сообществу все еще не хватает единства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам дипломата, Исламская Республика Иран постоянно поддерживает многосторонность в качестве принципа своей внешней политики; поэтому она придерживалась принципов содействия совместной и устойчивой безопасности в Западной Азии.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Тегеран продемонстрировал свою приверженность дипломатии и переговорам путем активного участия в различных международных сообществах в целях решения многочисленных проблем, включая переговоры в Вене (Австрия) по возобновлению действия ядерной сделки 2015 года.

«Решимость Ирана соблюдать условия переговоров и дипломатии проявилась, несмотря на бездействие европейцев, стремящихся выполнить свою часть сделки, и на то, что Соединенные Штаты настаивают на сохранении провалившейся политики максимального давления на исламскую нацию», — заявил Зариф.

«Международная многосторонность была ослаблена, и политика запугивания некоторых держав поставила под угрозу современный мировой порядок», — сообщил министр, отметив:

«Радикальный односторонний авантюризм Соединенных Штатов является наиболее важной проблемой, с которой мы все так или иначе сталкивались. Эта ситуация также подрывает верховенство права на международном уровне и угрожает миру и стабильности во всем мире».