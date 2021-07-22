Приштина, Сербия, 23 июля, 2021, 01:14 — ИА Регнум. В ходе небывалых наводнений в Германии погибла пара албанцев Делиа из Косово.

Hans Наводнение

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, от лица правительства соболезнования родственникам погибших принес сам премьер-министр Косово Альбин Курти.

За время наводнений в Германии погибли 164 человека, тысячи считаются пропавшими без вести.

В настоящее время правительство Косово активно взаимодействует с диаспорой, стремясь получить финансовую и политическую поддержку из-за рубежа.