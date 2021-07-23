Приштина, , 00:10 — REGNUM В четверг, 22 июля, исполнилось 11 лет вынесению Международным Судом консультативного заключения, согласно которому провозглашение независимости Косово 17 февраля 2008 года не противоречит международному праву.

США следит за исполнением норм международного права Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Косово считают заключение доказательством правомерности провозглашения независимости республики, окончательно утверждающим его международную правосубъектность.

Тем не менее, международный суд не счел себя в праве определить границу права народа на самоопределение и попросту решил, что общее международное право не содержит запрета деклараций независимости. А о противоречии провозглашения независимости международному праву не говорят ни устав ООН, ни специальные нормы международного права. Таким образом, заключение Международного суда оказывается очень громкой пустышкой.

Заключение было принято десятью голосами при четырех голосах против. Заключение не поддержали представители России, Словакии, Сьерры-Леоне и Марокко.

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