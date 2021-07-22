Приштина, Сербия, 23 июля, 2021, 00:04 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 22 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 2577 образцов в крае выявили 28 носителей коронавируса. Ещё 18 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 107 947 случаев заражения, 105 557 пациентов уже здоровы. 2265 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 20 июля в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 114.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 22 июля, в Косово произведено свыше 333 705 инъекций вакцины. Свыше 99 тысяч граждан края уже получили вторую дозу вакцины. Граждане Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca.