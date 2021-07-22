Вашингтон, 22 июля, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Американский контингент может быть выведен из Ирака до конца года. Заявление на эту тему ожидается в ближайшее время со стороны американских и иракских властей, пишет 22 июля The Wall Street Journal.

(сс) Staff Sgt.Russell Lee Klika. The U.S. Army Американцы в Ираке

Как уточнили источники газеты, в заявлении, которое готовятся сделать высокопоставленные официальные Ирака и США, содержится призыв к выводу американского контингента. Между тем в документе сказано, что какая-то часть американских сил нужна Ираку и должна остаться на его территории.

Комментируя эту информацию, иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн заявил, что американские силы нужны в разведывательной сфере, в поддержке с воздуха, нужны и военные инструкторы.