Стокгольм, 22 июля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки осталось неизменным. За прошедшие 24 часа в стране число зараженных SARS-CoV-2 увеличилось на 583. Данная информация была опубликована 21 июля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 651 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 096 341 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 152 896 человек, вторую — 3 899 023 человека.

По состоянию на 22 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 28 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.