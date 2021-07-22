Москва, 22 июля, 2021, 22:04 — ИА Регнум. У 20−30% перенёсших коронавирусную инфекцию людей может появиться такое осложнение как тромбоз, сообщили 22 июля в Минздраве РФ.

Hellerhoff Сосудистый тромб

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В памятке для граждан по профилактике осложнений после перенесённого COVID-19 говорится также, что одышка возникает у 31,7% переболевших, кашель — у 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — у 12,7%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что от COVID-19 осложнений в два раза больше, чем от сезонного гриппа.