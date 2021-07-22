Москва, 22 июля, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян считает, что на совещании с членами правительства в среду, 21 июля, президент РФ Владимир Путин напомнил членам кабинета министров о тех проблемах, которые сейчас являются наиболее актуальными.

Дарья Антнова, REGNUM Правительство РФ

«Не только о лесных пожарах, но и о борьбе с пандемией, но и о мере социальной поддержки граждан. О том, что эти вопросы должны быть решены, и о них нельзя забывать. Это было указано и по итогом Прямой линии с президентом, и по итогам совещания о приоритетах развития страны на прошлой неделе. Это своеобразный «рефрен», и глава государства обычно напоминает, что если эти темы обсуждались как приоритетные, они должны быть обсуждены и в конкретном плане работ. И это очень важно, потому что если у нас ставится какой-то приоритет, то потом о нем нередко забывают, до момента, когда подходит время отчета. Но последние две недели риторика очень четкая: необходимо предоставлять не цифры, а конкретные, измеряемые результаты», — подчеркнул Петр Кирьян в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.