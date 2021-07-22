Рим, 22 июля, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Приоритетная задача властей Италии в рамках кампании вакцинации — привить как можно большее число школьников и студентов старше 12 лет, заявил в четверг, 22 июля, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

Ed Yourdon Молодежь в Италии

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Как сообщалось ранее, для обеспечения санитарной безопасности в школах и вузах и ради того, чтобы провести учебный год в очном режиме власти также рассматривают возможность введения обязательной вакцинации для всех сотрудников образовательных учреждений.

По данным на22июля, в Италии умерли127 920человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на15(днем ранее — на21). Число подтвержденных носителей выросло на5057(днем ранее — на4259). В сравнении с минувшей неделей, 12−18 июля, выявляемых случаев стало больше вдвое, в сравнении с началом июля 2021 года — впятеро. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 302 393 — 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены54 866человек — на3558 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали27 686 215человек, что составляет45,97% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.