Москва, 22 июля, 2021, 20:03 — ИА Регнум. «Дельта"-штамм коронавируса намного опаснее «Гамма"-штамма, заявил 22 июля член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов в интервью Life.

Фаллин Кох. «Вирусы и микробы. Научный комикс» Обложка

ИА REGNUM) пора снимать высшую категорию [опасности], если что-то чрезвычайно новое в нём не появилось». Сергей Нетёсов «Самый опасный и самый вытесняющий — вариант «Дельта». С «бразильского» варианта («Гамма"-штамма — прим.) пора снимать высшую категорию [опасности], если что-то чрезвычайно новое в нём не появилось».

Напомним, ранее стало известно, что в России обнаружен «Гамма"-штамм коронавируса, который ещё называют «бразильским», поскольку он впервые был выявлен в Бразилии. «Дельта"-штамм, или индийский штамм, был обнаружен впервые в Индии осенью 2020 г.