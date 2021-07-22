Нижний Новгород, 22 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Нижегородской области призывает жителей региона, имеющих онкологические заболевания, вакцинироваться от коронавируса.

Admobninsk.ru Вакцина от COVID-19

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В ведомстве подчеркивают, что наличие онкологических заболеваний не является противопоказанием для получения прививки от коронавирусной инфекции. При этом противоопухолевое лечение не придется прерывать в период вакцинации.

Специалисты доказали, что после прививки у пациентов с онкологическими заболеваниями снижается риск развития COVID-19 и тяжелых осложнений этой болезни.

Также в региональном минздраве отмечают, что крайне желательно, чтобы прививку от коронавируса сделали не только онкобольные, но и их родственники и врачи, которые непосредственно контактируют с ними.