Бишкек, 22 июля, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Заместитель председателя кабинета министров Киргизии Жылдыз Бакашова поручила министерству здравоохранения внести предложения по расширению перечня профессий, для которых потребуется обязательная вакцинация от коронавируса.

(сс) ccipeggy Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Читайте также: Глава минфина Киргизии предложил не давать зарплату непривитым госслужащим

Также высокопоставленная чиновница акцентировала внимание на необходимости увеличения охвата населения вакцинацией.

Вместе с тем вице-премьер-министр отметила, что прививка от коронавирусной инфекции — это добровольный шаг каждого в пользу защиты здоровья.

Читайте также: Полный курс вакцинации от коронавируса прошли лишь 100 тысяч киргизстанцев