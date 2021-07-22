Бишкек, 22 июля, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Правительство Киргизии выступало с предложением сделать для состоятельных граждан платной прививку от коронавируса. Об этом заявил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на заседании парламента.

Xinhuanet.com Вакцинация от COVID-19 в Киргизии

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По словам высокопоставленного чиновника, пока от этой инициативы пришлось отказаться, поскольку против нее высказался президент страны.

«Глава государства потребовал, чтобы все желающие могли вакцинироваться от коронавируса бесплатно», — добавил министр.

Также Жапаров рассказал, что правительство Киргизии планировало закупить в России миллион доз противокоронавирусной вакцины.

«Но пока нам пришлось встать в очередь на покупку 95 тысяч доз российской вакцины, и еще 5 тысяч доз Россия нам подарила», — резюмировал глава финансово-экономического ведомства.

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