Нижний Новгород, 22 июля, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Нижегородская область дополнительно получит из федерального бюджета более 1,7 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Андрей Грук ИА Красная Весна Деньги

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Эти деньги будут потрачены на дополнительную поддержку региональных медицинских организаций, в том числе и тех, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

Отметим, что согласно распоряжению премьер-министра, регионам выделили свыше 85 млрд рублей на оказание материальной поддержки системы здравоохранения.