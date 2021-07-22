Киев, 22 февраля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Обвиняемого на Украине в госизмене блогера арестовали в Киеве, сообщает 22 февраля пресс-служба СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Киевлянин скрывался от преследования спецслужб на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ в Киеве.

Его обвинили в том, что он занимался подготовкой публикаций для пророссийских СМИ, заявлял о законности воссоединения Крыма, ДНР и ЛНР с Россией.

Обвинения в госизмене ему были предъявлены прошлым летом, но заочно, поскольку блогер скрывался. «Но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», — заявляет пресс-служба СБУ.