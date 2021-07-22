Минск, 22 июля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Атомная электростанция в Белоруссии произведёт большое количество радиоактивных отходов, которые следует научиться использовать на месте, а не передавать России. Об этом 22 июля в Минске на совещании с правительством заявил Александр Лукашенко.

Belaes.by БелАЭС

Радиоактивные отходы от БелАЭС Лукашенко охарактеризовал как «ценнейший продукт», которому необходимо найти применение в Белоруссии. Ранее планировалось вывозить отходы на переработку и хранение в Россию.

По словам Лукашенко, наибольшее количество радиоактивных отходов произведёт второй энергоблок строящейся в Островецком районе Гродненской области атомной электростанции. В соседней Литве её называют «Отстровецкой АЭС» и периодически напоминают, что в случае катастрофы подобной Чернобыльской от Вильнюса в полусотне километров от БелАЭС мало что останется.