Москва, 22 июля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Москве нарушителям антитабачного закона за I полугодие 2021 года выписано штрафов на общую сумму около 11,5 миллиона рублей. Об этом сообщили 22 июля в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Табак

По информации ведомства, всего за январь-июнь было проверено 770 хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения требований федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

«За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено 519 лиц, в том числе 182 юридических лица, 320 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и 17 граждан. Сумма административных штрафов составила 11 миллионов 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в числи наиболее часто выявляемых нарушений — демонстрация табачной продукции, несоблюдение санитарных требований при её реализации и хранении, отсутствие установленной информации об изготовителе и прочее.