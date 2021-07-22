Подгорица, 22 июля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Черногории готовится к введению с 23 июля новых санитарных мер из-за увеличения количества новых случаев заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщил директор Института общественного здоровья Игорь Галич, меры, которые он предложит органам здравоохранения, будут касаться мест, где одновременно собирается большое количество людей, таких как ночные клубы и фестивали, особенно закрытые.

При нынешнем количестве новых случаев, по его словам, нельзя с уверенностью говорить о появлении дельта-штамма в Черногории, однако его появление в стране — это дело времени.