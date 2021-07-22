Ростов-на-Дону, 22 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Первый матч чемпионата России по футболу на стадионе «Ростов Арена» состоится без зрителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 22 июля.

MonikaP Пустые трибуны

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Решение о пустых трибунах на матче 1-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ между «Ростовом» и столичным «Динамо» принято на основании показателей распространения коронавируса, которые пересчитываются каждые две недели.

«Футбольный клуб «Ростов» приносит свои искренние извинения и, несмотря на всё, надеется на вашу поддержку, которую команда обязательно будет чувствовать завтра [23 июля] на стадионе. Мы верим, что эпидемиологическая ситуация в Ростовской области улучшится, и мы все вместе скоро увидимся на «Ростов Арене», — сказано в сообщении.