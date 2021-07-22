Москва, 22 июля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Прогноз украинского министра юстиции Дениса Малюськи о «неминуемом поражении» России в ЕСПЧ непрофессионален, написала 22 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Суд

Комментируя реакцию Малюськи на поданный Россией иск в ЕСПЧ против Украины, заявившего, что «Москву ждёт неминуемое поражение», Захарова написала:

«Сильное заявление от главы министерства юстиции, который должен, по логике, уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами».

Читайте также:Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины за события 2014 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура РФ проинформировала, что в Европейский суд по правам человека подана межгосударственная жалоба против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.