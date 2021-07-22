Подгорица, 22 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Черногории 22 июля сообщил, что за последние 24 часа в стране зарегистрировано 63 новых случая коронавируса, при этом не зарегистрировано ни одного смертельного случая.

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Лаборатории Института общественного здравоохранения обработали за сутки 1968 тестов на коронавирус. Общее количество смертей, связанных с инфекцией COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 1624 человека.