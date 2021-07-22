Москва, , 15:54 — REGNUM Россия взяла на себя функцию правовой защиты жителей Донбасса, которые теперь получат шанс на удовлетворение собственных исков. Об этом 22 июля заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».

«Как правило, такого рода жалобы практически не рассматриваются, или если рассматриваются, то от Украины практически получить эти деньги невозможно. Поэтому мы считаем, что это крайне важный шаг, потому что мы как республики лишены такой правовой возможности. Мы очень рады, что Российская Федерация взяла на себя эту функцию, в том числе по защите прав людей, которые живут на Донбассе», — заявил Мирошник.

Он отметил, что жители Донбасса подавали иски на Украину в различные европейские суды.

«Есть огромное количество тех, которые просто не принимаются на рассмотрение — это касается и гибели родственников, и пыток, и похищения и содержания под стражей. И огромное количество людей подавало на Украину за невыплату пенсий», — указал Мирошник.

«По нашим данным, порядка 5 млрд евро — это количество денег, которое должна Украина пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР», — добавил он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.