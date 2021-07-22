Джакарта, 22 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Число активных случаев COVID-19 в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) почти достигло одного миллиона, сообщает Republika.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

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В странах АСЕАН насчитывается 997 778 активных случаев COVID-19.

На первом месте стоит Индонезия с почти 550 000 активных случаев COVID-19, на втором — Малайзия с 137 тыс. случаев. На третьем месте находится Таиланд с 131 411 случаями, затем идёт Мьянма с 67 832 случаями.

Наименьшее число активных случаев COVID-19 выявлено в Брунее. Там зарегистрирован 41 случай.

Страны Юго-Восточной Азии ввели своим гражданам в общей сложности более 130 млн доз вакцины. На первом месте находится Индонезия с почти 60 млн доз. На втором месте Филиппины с 15 096 261 дозой вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Саудовской Аравии попросило сограждан не ездить в Индонезию.