Москва, , 15:34 — REGNUM Решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначить вице-премьеров кураторами федеральных округов развивает те поправки к Конституции, которые были приняты летом 2020 года. Об этом 22 июля заявил политолог Марат Баширов на пресс-конференции «Правительство будет курировать регионы. Новый вектор федеральной политики».

Заседание Госсовета Kremlin.ru

«Это логичное управленческое решение, развивающее те поправки в Конституцию, которые у нас с вами были приняты летом прошлого года. Первое, у нас появился новый конституционный орган. Он называется Госсовет. И поэтому, когда господин Мишустин объяснял целесообразность назначения кураторства вице-премьеров за федеральными округами, он отметил, что правительство через кураторов будет активно взаимодействовать с Государственным советом и с президентским советом по стратегическому развитию и нацпроектам, — сказал Баширов. — И соответственно, мы видим, что появляется треугольник — правительство-Госсовет-Совет при президенте, и все это увязывается с решением кураторов».

Как полагает Баширов, решение Мишустина совершенно точно не политическое.

«Это управленческое решение, которое позволит правительству в новом формате взаимодействовать с новым конституционным органом. Что касается того, останутся полпреды или нет, то, конечно, останутся. По одной простой причине — они отвечают за координацию определенных органов федеральной власти в регионах», — подчеркнул Баширов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Василий Колташов рассказал, сохранятся ли в России федеральные округа.

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