Осло, 22 июля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. 21 июля, в преддверии годовщины самого громкого теракта за всю истории Норвегии, выжившая в ходе трагедии лидер Молодежного союза Рабочей партии Астрид Хоэм дала интервью шведской газете Aftonbladet, в котором она рассказала, как произошедшие события повлияли на ее жизни и почему она посвятила свою дальнейшую жизнь борьбе с правым экстремизмом.

(сс) Rodrigo Silva Тромсё. Норвегия

Когда она пряталась в скале на острове Утёйа 22 июля 2011 года, чтобы избежать своей смерть, Хоэм было всего 16 лет. В свои 14 она вступила в ряды молодежного союза Рабочей партии и в день трагедии со своими друзьями находилась в лагере.

Пережив страшные события, Хоэм предпочла вернуться на остров, вернуться, чтобы продолжить отстаивать идеалы социал-демократии и вести борьбу против идей правого экстремизма, побудившего Андерса Брейвика убить 77 человек.

«Странно думать, что прошло уже десять лет, но важно продолжать эту борьбу, чтобы подобное больше никогда не повторилось впредь», — подчеркнула Хоэм.