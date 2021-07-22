Нижний Новгород, 22 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Нижегородской области надеется привить 2,1 млн жителей региона до конца 2021 года. Об этом заявил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов на заседании комитета по соцвопросам областного законодательного собрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Отметим, что по информации министерства здравоохранения Нижегородской области, уже привились одним или обоими компонентами противокоронавирусной вакцины 676,8 тысячи нижегородцев.

В частности, только за последние сутки вакцинацию прошли около 15,4 тысячи жителей региона.